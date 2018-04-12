Италия не будет участвовать в возможных военных действиях в Сирии. Официальный Рим согласен "предоставлять своим союзникам логистическую поддержку для обеспечения их безопасности и защиты".

Об этом передает информационное агентство Agenzia Nova со ссылкой на источники в офисе премьер-министра Италии Паоло Джентилони.

"Италия, сказал Джентилони своим собеседникам (по телефону - Прим.Ред.), не примет участия в военных действиях в Сирии. В соответствии с международными соглашениями и двусторонними договоренностями, Италия продолжит оказывать логистическую поддержку деятельности своих союзников для обеспечения их безопасности и защиты" — говорится в сообщении агентства.

В ходе разговоров он твердо осудил нарушения прав человека в Сирии и предполагаемое использование химического оружия в САР.

По данным журналистов, среди собеседников премьер-министра Италии была канцлер Германии Ангела Меркель.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии - выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

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Как сообщала "Страна", Германия также отказалась участвовать в ракетном ударе по Сирии. Меркель исключает роль Германии в возможной атаке в Сирии.

Напомним, что Башар Асад предостерег Запад от военных действий в Сирии.