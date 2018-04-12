У России возникли вопросы к докладу Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по делу об отравлении в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Об этом сообщила в четверг, 12 апреля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

"Любому специалисту понятно, что окончательные выводы можно сделать, лишь имея перед глазами материалы химического и спектрального анализа упомянутых проб. Россия, я еще раз повторяю, готова и открыта к проведению совместной работы", – сказала Захарова.

Организация по запрещению химического оружия подтвердила версию британских следователей, по типу нервнопаралитического токсина, обнаруженного в Солсбери. Слова "Новичок" и упоминания о России в обнародованном документе нет.

Впрочем, название и состав яда изложенны в засекреченной версии доклада. Она доступна всем государствам-участникам организации по запрещению химоружия.

По словам Захаровой, Россия не будет доверять каким-либо выводам в отношении "дела Скрипаля" до тех пор, пока российским экспертам не обеспечат доступ к материалам экспертизы ОЗХО".

"Нет никаких оснований полагать, что все это не является продолжением грубой провокации против Российской Федерации со стороны спецслужб Великобритании", – отметила она.

Также российская сторона высказала опасения, что дочь Скрипаля Юлия пребывает в насильственной изоляции.

"У нас есть все основания полагать, что речь может идти либо о преднамеренном удержании, насильственном, российских граждан, либо о возможном их участии насильственном, по факту принуждения ли, в некой инсценировке", – сказала Захарова на брифинге.

Как сообщала "Страна", организация по запрету химического оружия подтердила, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом.

Ранее на заседании Совбеза ООН Россия обвинила зарубежные спецслужбы в отравлении Скрипалей