В московском аэропорту Домодедово в четверг, 12 апреля, совершил посадку первый за 2,5 года самолет авиакомпании EgyptAir из Каира. Об этом сообщает Интерфакс-Туризм.

Отмечается, что самолет приземлился в Домодедово в 15:07 по местному времени.

EgyptAir будет совершать между столицами Египта и России три регулярных рейса в неделю.

Напомним, Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эль-Шейха в Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа. Все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировала случившееся как теракт.

Ранее сообщалось, что спустя почти три года после подрыва самолета российские туристы вновь начнут летать в Египет.

Еще отметим, что Египет наряду с Индией лидирует среди самых дешевых стран для проживания. Украина оказалась на третьем месте.