Водитель маршрутки "Кременец-Черновцы" отказался выключать российскую попсу. А женщина, которая попросила его это сделать, столкнулась с агрессией водителя и пассажиров. Видео об этом Инна Сан опубликовала на своей странице в Facebook.

Как сообщается, инцидент произошел еще 7 апреля при выезде из Тернополя.

Видео: facebook.com

После просьбы выключить русскую попсу, водитель маршрутки с вопросом "мешает ли вам музыка", обратился к пассажирам. Как оказалось, всех музыкальное наполнение устраивало.

Женщина заметила, что неуместно восхищаться русской музыкой во время, когда Украина воюет с РФ. Однако водителя и это не убедило.

Тогда в спор вмешалась одна из пассажирок, которая заявила: "Женщина, уже во время праздника можете не ссориться". При этом водитель маршрутки добавил: "Если у вас нет праздника, то не "портьте" его другим" ( инцидент произошел накануне Пасхи).

Пассажиры также рекомендовали женщине надеть наушники или пересесть в другую маршрутку.

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