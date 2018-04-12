На административной границе с оккупированным Крымом силовики РФ задержали харьковчанина Александра Стешенко. Об этом сообщает сообщество "КрымSOS" со ссылкой на мать задержанного.

По ее словам, Александр не выходит на связь вторые сутки - последний раз он звонил с КПВВ "Чонгар" 11 апреля.

Парень 1991 года рождения отправился в оккупированный Россией Крым к знакомой в гости.

По словам матери, со знакомой ее сын общается уже долгое время - она жила в Харькове, мать ее знает, говорит, что в отношении нее никаких подозрений нет.

Ранее сообщалось, что суд отпустил капитана арестованного судна "Норд", но запретил ему ездить в Крым.

Еще напомним, что Украина собирается открыть центры административных услуг на границе с Крымом.