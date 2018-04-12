На пятницу, 13 апреля 2018 года Национальный банк Украины (НБУ) ослабил курс гривны до 25,98 за $1. По сравнению с четвергом, доллар США подорожал на 6 копеек.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Официальные курсы валют:

2598,6350 гривны за 100 долларов США (+6,0438);

3202,2979 гривны за 100 евро (-8,3670);

4,1869 за 10 рублей (+0,1399).

Курс доллара на межбанке в продаже 12 апреля 2018 года повысился на 10,5 копейки - до 26,03 грн/долл, курс в покупке повысился на 10 копеек до 26,00 грн/долл.

Курс евро в продаже понизился на 5 копеек - до 32,03 грн/евро.

В обменных пунктах Украины сегодня, 12 апреля 2018 года, в 11:10 курс доллара в продаже повысился на 1 копейку - до 26,11 грн/долл, в покупке курс доллара повысился на 2 копейки - до 25,85 гривен за доллар. По сравнению с данными 11 апреля, курс евро в продаже повысился на 3 копейки - до 32,40 гривен за евро.

Фото: bank.gov.ua

Как сообщала "Страна", украинцы стали меньше оставлять денег на своих счетах.

В отчете НБУ уточняется, что в марте не менялась средняя доходность по вкладам населения - она остановилась на уровне 7% годовых. Что и близко не соотносится с текущим показателем инфляции, который по подсчетам все того же центробанка, находится на уровне 14%

Напомним, что в Нацбанке ждут $2 миллиарда от МВФ в 2018 году.