В Подмосковье произошло ДТП с автобусом и легковым автомобилем, в результате которого пострадали по меньшей мере 15 детей.

Инцидент произошел в Пушкинском районе Подмосковья. Госпитализированы шесть человек, в том числе пятеро детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"По последним данным, в ДТП пострадали 16 человек, в том числе 15 детей. Шестеро человек госпитализированы, среди них пять детей, еще 10 детей на месте осматривают врачи скорой помощи", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в автобусе находились 54 человека, в том числе 40 детей. Они возвращались в Клин с экскурсии в Ногинск.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области ТАСС сообщили, что столкновение произошло с автомобилем ВАЗ-2109 на 61-м км трассы "А-107" вблизи населенного пункта Царево.

Напомним, ранее сообщалось, что Мерседес "смял" Таврию в жутком ДТП в Одесской области. В результате аварии погиб человек.

Также появились подробности смертельного ДТП в Крыму, где электричка протаранила маршрутку.