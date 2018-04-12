В четверг, 12 апреля Василий Голованов назначен генеральным продюсером телеканала NewsOne.

Об этом Стране сообщил источник на канале.

Сам Василий Голованов подтвердил эту информацию, уточнив, что решение было принято сегодня.

Ранее Василий Голованов занимал должность исполнительного продюсера телеканала, вел гостевые эфиры, а также ток-шоу "Украинский формат".

NewsOne в последнее время неоднократно подвергался нападкам со стороны властей и радикалов. Последние в декабре 2017 года пытались блокировать телеканал. А Нацсовет вынес уже несколько предупреждений.

Телеканал связывал это со своей позицией в отношении освещения событий в стране, которая не нравится власти.

Собственником телеканала NewsOne является внефракционный депутат Евгений Мураев.