Государственная фискальная служба выписала штраф в размере 1,75 миллиона гривен известной харьковской блогерше Анне Кривуц.

Девушку обвиняют в уклонении от уплаты таможенного налога. Документ с соответствующим постановлением опубликовала на своей странице в сети бывшая сотрудница патрульной полиции Ляна Теремкова.

Фото: facebook.com/

Сообщается, что Анну Кривуц признали виновной в нарушении правил, предусмотренных статьей 485 Таможенного кодекса Украины – "противоправные действия, направленные на уклонение от уплаты таможенных платежей".

ГФС наложила на девушку штраф в размере 300% невыплаченной суммы – 1 миллион 755 тысяч 647 гривен и в ближайшее время ей должны направить копию соответствующего постановления .

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