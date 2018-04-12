Евровидение-2018. Украинца Меловина в Португалии покусала собака
Представитель Украины на "Евровидение-2018" MELOVIN, которому букмекеры определили третье место в первой десятке в полуфинале, получил серьезные травмы от укуса собаки во время празднования дня рождения.
Об этом исполнитель сообщил на своей странице в Instagram, выложив в Stories кадры с искусанной рукой.
Певцу исполнился 21 год.
Фото: Instagram.com
По снимкам видно, что схватка MELOVIN с собакой была довольно серьезной, ибо укусы достаточно глубокие.
Отметим, что по мнению букмекеров, лидерами первого полуфинала "Евровидения 2018", который состоится 8 мая, являются исполнители из Израиля, Чехии и Эстонии.
Ранее "Страна" сообщала, что две украинские певицы "засветились" в официальном трейлере Евровидения-2018.
Еще мы рассказывали, что украинец Melovin выступит последним на Евровидении в Лиссабоне.