Представитель Украины на "Евровидение-2018" MELOVIN, которому букмекеры определили третье место в первой десятке в полуфинале, получил серьезные травмы от укуса собаки во время празднования дня рождения.

Об этом исполнитель сообщил на своей странице в Instagram, выложив в Stories кадры с искусанной рукой.

Певцу исполнился 21 год.

Фото: Instagram.com

По снимкам видно, что схватка MELOVIN с собакой была довольно серьезной, ибо укусы достаточно глубокие.

Отметим, что по мнению букмекеров, лидерами первого полуфинала "Евровидения 2018", который состоится 8 мая, являются исполнители из Израиля, Чехии и Эстонии.

Ранее "Страна" сообщала, что две украинские певицы "засветились" в официальном трейлере Евровидения-2018.

Еще мы рассказывали, что украинец Melovin выступит последним на Евровидении в Лиссабоне.