Россия подтвердила Евросоюзу готовность частичного использования газотранспортной системы Украины после 2019 года. Об этом заявил министр энергетики Александр Новак, сообщает ТАСС.

"Мы вчера провели разговор с заместителем председателя Еврокомиссии. Мы обсудили поставки газа европейскими потребителями в контексте тех контрактов, которые действуют до конца 2019 года", - сказал он.

"Было подтверждено, мы подтвердили, что будем гарантированно обеспечивать поставки в рамках действующих контрактов европейским потребителям. И подтвердили, что мы не исключаем частично использовать газотранспортной инфраструктуры Украины за рамками 2019 года", - сказал Новак журналистам.

Александр Новак сообщил, что планирует провести встречу с замглавы ЕК по делам Энергосоюза Марошем Шефчовичем в конце апреля - первой половине мая.

На этой неделе Новак и Шефчович провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили текущую ситуацию вокруг поставок российского газа на европейский рынок. В частности, была отмечена готовность российской стороны рассмотреть возможность задействования газотранспортной системы Украины после 2020 года с учетом экономически обоснованных и конкурентных условий ее использования.

Ранее "Страна" писала о том, что в Нафтогазе назвали сумму убытков Украины от "Северного потока-2".

Также мы сообщали, что в Минэнерго заявили, что транзит 10 млрд кубометров газа Украину не устроит.