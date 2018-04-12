Депутаты Николаевского областного совета отказались отменять региональный статус русского языка. Голосование за отмену статуса русского языка было провалено на внеочередной сессии Николаевского облсовета, передает местное издание "Новости N".

Глава облсовета Виктория Москаленко зачитала проект решения об отмене статуса русского языка как регионального, но местные депутаты не поддержали его. Повторно вопрос выносить на рассмотрение не стали.

Решение о признании русского языка региональным депутаты Николаевского горсовета утвердили 7 сентября 2012 года.

В феврале 2018 года Конституционный Суд Украины признал закон "Об основах государственной языковой политики" (известный как "закон Кивалова-Колесниченко") не соответствующим действующей Конституции. Представление о конституционности закона поступило в КСУ в июле 2014 года; в октябре было открыто производство по делу.

Закон "Об основах государственной языковой политики" вступил в силу 10 августа 2012 года. Им предусматривалось, что в 13 областях Украины русский язык получает статус регионального, который практически приравнивает его к государственному.

Закон также разрешает использовать любой язык в официальном делопроизводстве не украинский язык, а тот, на котором в конкретном регионе разговаривает не менее 10% жителей.

23 февраля 2014 года Верховная Рада признала утратившим силу закон об основах государственной языковой политики от 3 июля 2012 года. Однако тогдашний и.о. президента Украины и председатель Верховной Рады Александр Турчинов отказался одобрить отмену этого закона.

Как сообщала "Страна", в Сети идут споры вокруг "украинизации" пасхальной еды. Лидер националистической группировки С14 Евгений Карась призвал к "крестовому походу" против магазинов, которые на вывесках используют русскоязычное название пасхального блюда.

Отметим, что в магазинах Roshen в Киеве предписано переходить на русский язык, если на нем говорит покупатель.