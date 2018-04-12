Днепровский академический театр драмы и комедии отменил показ спектакля "Лесная песня" на русском языке из-за угрозы срыва со стороны радикалов "Правого сектора". Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на сотрудников театра.

Спектакль должен был состояться в апреле, но театр не будет снимать его из репертуара, а покажет в другой день.

В заведении отрицают получение прямых угроз в свой адрес, но в Facebook появилась информация, что участники молодежного крыла "Правого сектора" могут попробовать помешать проведению представления.

"Мы решили, чтобы не было повода для раздора, снять спектакль в этот раз. Но мы не снимаем его с репертуара. Тем более, что этот спектакль идет в вечернее время, не днем, то есть не для школьников", - рассказала заведующая литературной частью театра Галина Бабий.

В конце марта в "Правом секторе" заявляли, что днепровский театр драмы и комедии будет показывать спектакль по мотивам произведения Леси Украинки "Лесная песня" на русском языке. В ответ организация "всеми силами собирается противостоять русификации в Днепре".

Ранее "Страна" рассказывала, как радикалы сорвали концерт Константина Райкина в Одессе.

Также из-за русского языка в Хмельницком запретили "Анну Каренину" с Ольгой Сумской в главной роли