В ближайшие 28 лет (2018-2045 гг) объем выплат Украины по государственному и гарантированному государством долгу составит 3,045 триллиона в гривневом эквиваленте.

Согласно прогнозным платежам на сайте Министерства финансов, в том числе за этот период предстоит вернуть долги на 1,929 триллиона гривень и заплатить 1,116 триллиона гривень в счет их обслуживания.

По данным Минфина, в период с 2018 по 2022 год включительно Украине предстоит оплатить в счет погашения и обслуживания государственного и гарантированного государством долга 1,303 триллиона.

В текущем году долговые платежи составят 327,7 миллиарда гривень, в 2019 – 313,9 миллиарда гривень, в 2020 – 265,9 миллиарда гривень, в 2021 – 222,4 миллиарда гривень, в 2022 – 173,2 миллиарда гривень.

В период с 2023 по 2027 год такие платежи составят 805,3 миллиарда гривень, с 2028 по 2032 год - 593,1 миллиарда гривень, с 2033 по 2037 год – 169,6 миллиарда гривень, с 2038 по 2045 год – 173,5 миллиарда гривень.

Ранее "Страна" писала о том, что госдолг Украины вырос в 4 раза и перевалил за 2 трлн гривен.

Также мы сообщали, что Украина выплатит по государственному долгу только в этом году более 300 миллиардов гривен.