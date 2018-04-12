Комиссия Киеврады по вопросам экологической политики согласовала проект решения, который должен ограничить использование полиэтиленовых пакетов в киевских магазинах и других торговых точках.

Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

Согласно проекту решения, столичным продавцам и поставщикам услуг рекомендуют предлагать покупателям альтернативу одноразовым полиэтиленовым пакетам. Это могут быть биологические полимерные или бумажные пакеты, многоразовые сумки и другие подобные защищающие экологию предметы.

Таким образом Киеврада равняется на опыт других стран, где ограничено использование полимеров, а вместо них потребителям предлагают экологические бумажные пакеты. Например, во Франции на законодательном уровне решили полностью отказаться от полиэтилена.

"По официальным данным, в масштабах ЕС ежегодно в мусорном ведре оказываются 8 млрд пакетов. В среднем гражданин ЕС использует около 200 полиэтиленовых пакетов в год, как правило, только один раз. Многие из этих пакетов позже оказываются в мировом океане с катастрофическими последствиями для морской фауны, поскольку полиэтилен практически не разлагается и не переваривается. Кроме того, они собираются течениями в огромные "мусорные пятна" площадью в несколько сотен тысяч квадратных километров", - сказал автор соответствующего проекта решения Константин Яловой.

По его словам, законодательство Украины не позволяет органам местного самоуправления устанавливать подобные запреты и определять ответственность для нарушителей. Вопрос запрета использования и продажи полиэтиленовых пакетов должен решаться на государственном уровне и требует изменений в законодательных актах Украины.

Поэтому решение Киевсовета, если оно будет принято, будет иметь рекомендательный характер.

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