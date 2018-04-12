В Запорожье патрульные спасли мужчину, который пытался попасть к себе в квартиру на 4 этаж через балконы. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Полицию вызвали прохожие, которые увидели, что неизвестный карабкается по стене. Полицейские выяснили, мужчину зовут Михаил, он живет в этом же доме, а наверх полез, потому что забыл ключи от своей квартиры.

Смельчака, который уже был на третьем этаже, пытались уговорить дождаться спасателей, но мужчина на это не обращал внимания. Патрульные забежали в квартиру, где на перилах балкона стоял человек. После длительных уговоров его отвлекли и затащили внутрь.

По словам соседей, у Михаила слишком затянулись праздники – трезвым его не видели еще с Пасхи.

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