Состояние основателя Facebook Марка Цукерберга за день увеличились на 4,3 миллиарда долларов на фоне его выступления перед сенатом США. Об этом пишет Reuters.

Стоимость акций Facebook на торгах во вторник выросла на 4,5% - до 166,32 доллара за акцию и это стало самым высоким ростом с апреля 2016 года.

Капитализация Facebook выросла на 21 млрд долларов и превысила 483 млрд долларов.

Напомним, компания Facebook оказалась в центре скандала после того, как газета The New York Times сообщила, что британской аналитической фирме Cambridge Analytica удалось завладеть личными данными более 50 млн пользователей соцсети, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей.

Ранее "Страна" писала о том, что глава Facebook Марк Цукерберг признался, что его личные данные тоже украли из основанной им социальной сети.

Также мы сообщали, что Цукерберг в Сенате заявил о разработке защиты Facebook от вмешательства в процесс выборов.