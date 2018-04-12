Во Львове от кори умер трехлетний ребенок, который был непривит от болезни, сообщает прес-служба Минздрава.

Всего с начала года от осложнений кори умерло восемь человек: шестеро детей и двое взрослых.

"По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за 14-ю неделю 2018 года корью заболели 794 человека: 351 взрослый и 443 ребенка. Всего на протяжении 14-ти недель 2018 года корью заболело 9861 человек - 3614 взрослых и 6247 детей", - информируют в Минздраве.

Так, в течение последних трех месяцев в Украине наблюдается рост заболеваемости корью в семи областях.

В ведомстве советуют сделать профилактическую прививку, если она не была сделана ранее.

Как сообщалось, в Институте уголовной службы в Киеве пытались скрыть вспышку кори среди курсантов.

Еще мы писали, что на Житомирщине более 20 бойцов Нацгвардии заболели корью.