На бульваре Шевченко в Киеве воробей довольно агрессивно набросился на один из дорогих автомобилей, сообщают "Украинские Новости"

Воробей настойчиво бился о припаркованную иномарку. Его поведение трудно объяснить - он то ли пытался пробраться внутрь, то ли хотел познакомиться поближе с собственным отражением в боковом стекле.

Видео: Youtube.com/Інформаційне агентство "Українські Новини"

На видео можно увидеть, что он беспрерывно "нападал" на окно со своим отражением на протяжении нескольких минут.

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