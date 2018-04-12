В России планируют начать испытания космической сверхтяжелой ракеты через 10 лет. Об этом заявил в День космонавтики 12 апреля президент России Владимир Путин.

"Сверхтяжелая ракета, первое испытание планируется через 10 (лет - Прим.Ред.). Планируем и в ближайшее время начнем работу, для тяжелой ракеты уже действуем, теперь для сверхтяжелой нужно будет", - сказал Путин при осмотре павильона "Космос" на ВДНХ.

Он отметил, что для испытаний на космодроме Восточный необходимо создать специальный стартовый комплекс. В конце марта на сайте госзакупок РФ сообщалось, что на создание эскиза выделено 1,6 миллиарда рублей, головным предприятием выбрана РКК "Энергия". Эскиз планируется создать до конца октября 2019 года.

Ракета должна будет выводить более 80 тонн на низкую околоземную орбиту, а до Луны доставлять не менее 20 тонн. В проекте должны быть заложены возможности увеличения грузоподъемности до 140 и 27 тонн на соответствующие орбиты.

Планируется, что с помощью новой ракеты можно будет отправлять корабли и станции не только к Луне, но и к Марсу и Юпитеру, при этом перелет экспедиций к Луне должен длиться не дольше пяти суток.

Как сообщала "Страна", астрономы увидели в космосе 72 яркие вспышки, но так и не поняли, что они значат. Температура вещества во время вспышки, сообщают исследователи, колебалась от 10 до 30 тысяч градусов.

Напомним видео испытательного полета космоплана, который будет возить туристов.