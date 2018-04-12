Великобритания инициировала заседание Совета Безопасности ООН по вопросу отравления экс-ГРУшника Сергея Скрипаля в городе Солсбери.

Об этом сообщает представительство Британии в ООН.

Такое решение страна приняла после отчета экспертов Организации по запрещению химического оружия, которые подтвердили использование нервно-паралитического вещества против Скрипаля.

Страна ожидает, что заседание может состояться на следующей неделе.

Международные эксперты Организации по запрещению химического оружия подтвердили выводы Британии о том, что экс-разведчика РФ Сергея Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом.

В докладе Организации отмечается, что ядовитое вещество было "особо чистым". В то же время эксперты не подтвердили, что это был именно "Новичок" — о чем ранее утверждала премьер-министр Британии Тереза Мэй.

66-летний гражданин России Сергей Скрипаль попал в больницу с тяжелым отравлением 4 марта. С ним была его дочь. Британская разведка считает Россию причастной к отравлению Скрипаля.

Ранее "Страна" сообщала, что Организация по запрету химического оружия подтердила, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом.

Также в России сомневаются в подлинности заявления Юлии Скрипаль.