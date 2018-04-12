Все 14 кандидатов на должности членов нового состава ЦИК Украины успешно прошли спецпроверку. Вакантных должностей - 13 и Верховной Раде необходимо будет отсеять одного из них.

Об этом заявил спикер Андрей Парубий, передает "Интерфакс-Украина".

"По всем 14 кандидатам есть положительный вывод о прохождении спецпроверки. Фактически, следующий этап – это решение комитета (по вопросам правовой политики и правосудия – Прим.Ред.), следующий этап – консультации с фракциями, потому что теперь мы можем говорить о полноценном списке по всем кандидатам", - сказал он журналистам в четверг в кулуарах 11 Киевского форума по безопасности.

По словам спикера, ввиду того, что вакантных должностей ЦИК 13, а кандидатов 14, необходимо будет одного из претендентов отсеять.

Как пояснил Парубий, это возможно сделать путем политических консультаций до голосования в сессионном зале. Если не удастся согласовать окончательный список кандидатов таким образом, будет рейтинговое голосование в сессионном зале по всем 14 кандидатам, и отсеется тот из них, кто наберет наименьшее количество голосов.

После этого, за каждого из 13 кандидатов по отдельности будет голосовать Верховная Рада.

Спикер отметил, что перед этим парламент проголосует за увольнение нынешних членов ЦИК, срок полномочий которых истек.

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