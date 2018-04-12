Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) внесло предписание министру внутренних дел Арсену Авакову из-за начальника Медицинского реабилитационного центра МВД Петра Иванишина. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Отмечается, что Иванишин нарушил требования части первой статьи 36 закона о "Предотвращение коррупции" относительно предупреждения конфликта интересов в связи с наличием корпоративных прав.

Как установило НАПК, Иванишин передал принадлежащие ему корпоративные права в управление другим лицам в течение месяца после назначения на должность.

Национальное агентство требует служебного расследования и рассмотрения вопроса о привлечении виновных к ответственности.

Кроме Авакова, такое же предписание получил и глава правления Государственного ипотечного учреждения Андрей Камуз относительно своего заместителя Виталия Кучевского, который нарушил аналогичную с Иванишиным статью.

В случае невыполнения предписаний НАПК руководитель органа или учреждения будет нести ответственность.

Ранее "Страна" писала о том, что у Авакова предложили сажать на 2 года за вброс бюллетеней на выборах и на 6 лет - за гречку для избирателей.

Также мы сообщали о том, что Аваков рассказал о своих спорах с Билецким по поводу "Национальных дружин".