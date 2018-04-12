В Виннице 12 апреля ученик распылил в школе газовый баллончик. В результате из учебного заведения эвакуировали около 500 школьников и преподавателей, один школьник попал в больницу. Об этом сообщается на сайте Нацполиции Винницкой области.

Инцидент произошел около 13:30 в школе №9, расположенной на улице Брацлавской. Предварительно установлено, что между двумя учениками возник спор, и один из подростков распылил в сторону другого газ раздражающего действия.

После этого один школьник госпитализирован, а еще пятерым ученикам, которые жаловались на жжение в горле, медики оказали помощь на месте.

Как сообщала "Страна", ранее в одесской школе №17 распылили слезоточивую смесь.

Также мы писали, что в Ужгороде ученик распылил в школе слезоточивый газ, пострадали 10 детей.

Недавно в Киеве школьники попали в больницу после игры с огнетушителем.