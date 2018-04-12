В четверг, 12 апреля Соломенский районный суд Киева постановил вернуть градоначальнику Одессы Геннадию Труханову паспорт гражданина Украины.

Защита Труханова настаивала на том, что документ необходим мэру, так как без него он не может воспользоваться услугами авиакомпаний, а добираться в Киев на автомобиле ему неудобно.



В то же время суд продлил запрет Труханову на выезд за границу до 12 июня, но разрешил ему свободно передвигаться по Украине, то есть без уведомления правоохранителей покидать Одессу.

Отметим, что распоряжение Геннадия Труханова о его командировке в Киев пресс-служба горсовета опубликовала лишь сегодня, хотя подписан документ был 11 апреля.

Как сообщала "Страна", Апелляционный суд оставил Труханова на должности мэра Одессы. Таким образом суд отказал в удовлетворении ходатайства Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Мы вели судебный репортаж того, как Труханова пытались отстранить с должности мэра Одессы.