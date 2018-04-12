Администрация Президента не захотела уточнить сумму, израсходованную президентом Петром Порошенко на его отдых на Мальдивах.

Об этом свидетельствует ответ пресс-службы Администрации Президента, пишут "Украинские новости".

В обнародованной в Едином государственном реестре декларации Порошенко за 2017 не указаны расходы именно на отдых.

Всего Президент задекларировал 21,2 млн гривен расходов, из них 2 млн 736 тыс. гривен - на туристические услуги, около 7 млн 550 тыс. гривен - на услуги транспорта, а 5 млн 473 тыс. гривен - на проживание.

При этом в декларации указано, что все расходы произведены в Украине.

Перед тем, как была обнародована электронная декларация Президента, его пресс-служба сообщила, что он задекларировал расходы на отдых.

При этом конкретная сумма указана не была, но утверждалось, что она в два раза меньше фигурировавшей в СМИ (журналисты оценили отдых Президента на Мальдивах в январе в 0,5 млн долларов, или 14 млн гривен).

Также пресс-служба сообщила, что расходы на отдых были перечислены с банковских счетов Порошенко, а они за год сократились на 430 тыс. долларов.

Ранее "Страна" сообщала, что стало известно, сколько Порошенко потратил на отдых в 2017 году.