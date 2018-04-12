12 апреля в Киеве задержали водителя общественного транспорта, который находился на работе в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил "Киев Оперативный" в Facebook.

"Около 14:00 на линию 102 поступил вызов о том, что водитель автобуса №45 находится в состоянии алкогольного опьянения. Его остановили патрульные полицейские и подтвердили, что водитель имеет характерные признаки опьянения. Водительского удостоверения он не имел, а потом вообще закрылся в кабине и не реагировал на законные требования правоохранителей, в результате чего и был задержан", - говорится в сообщении.

На опубликованном видео видно, как копы силой выволокли из автобуса водителя и заковали в наручники. Задержанного правонарушителя отвезли в управление полиции для выяснения обстоятельств и прохождения медицинской экспертизы.

Видео: www.facebook.com/KyivOperativ

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