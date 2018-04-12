Ресторан McDonald's, расположенный около станции метро "Печерская" в Киеве, закрылся из-за высокой арендной платы.

Об этом сообщила пресс-служба сети ресторанов, пишет Delo.ua.

По ее данным, заведение прекратило работу в связи с окончанием действия договора аренды помещения. "Новая предложенная арендная ставка была экономически невыгодной для компании McDonald's", - сообщает компания.

Во вторник, 10 апреля, был последний рабочий день ресторана на бульваре Леси Украинки.

В 2018 году компания McDonald's планирует открыть 4 новых ресторана. За 2017 год сеть заведений быстрого питания открыла 2 ресторанные точки в Киеве (ТРЦ Lavina Mall и возле ст. метро "Минская") и обновила дизайн 3 заведений в Одессе, Харькове и Днепре. "Всего таких расширений и ребрендингов должно произойти пять до конца текущего года. В следующем году продолжим этот процесс", — отметил гендиректор компании.

Ранее "Страна" сообщала, что компания McDonald's на 8 марта перевернула свой логотип в честь женщин.

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