Германия не станет принимать участие в возможной атаке на Сирию. Об этом в четверг, 12 апреля передает немецкое информационное агентство DPA со ссылкой на заявление канцлера Германии Ангелы Меркель в Twitter.

"Меркель исключает роль Германии в возможной атаке в Сирии", - говорится в опубликованном сообщении.

При этом, по словам Меркель, Сирия не уничтожила химический арсенал. "Очевидно, что Сирия не уничтожила химический арсенал", - заявила она.

Фото: twitter.com/dpa_intl

Фото: twitter.com/AFP

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявлял, что Канада не намерена участвовать в новой военной операции в Сирии против режима президента страны Башара Асада.

Мы разбирались, почему Дональд Трамп не нападает на Сирию.

Как сообщала "Страна", Асад предостерег Запад от военных действий в Сирии. В случае начала активных военных действий в Сирии Запад дестабилизирует обстановку на всем Ближнем Востоке.

При этом в Белом Доме заявили, что еще не приняли окончательного решения по Сирии.