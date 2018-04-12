Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники альянса активно обсуждают варианты реакции на химическую атаку в сирийском городе Дума (Восточная Гута). Об этом сообщает "Интерфакс - Украина".

"Консультации ведутся между союзниками НАТО по вопросу о том, как ответить на атаку... Мы считаем важным, чтобы те, кто виновен в этом, были привлечены к ответственности", - сказал Столтенберг и напомнил, что Североатлантический альянс осуждает применение химического оружия в Сирии.

"Мы решительным образом осуждаем применение химического оружия. Последняя атака была ужасающей, убившей десятки людей, включая многих детей", - сказал генсек НАТО.

Напомним, 7 апреля представители вооруженной сирийской оппозиции в Восточной Гуте сообщили о том, что возможно, в городе Дума правительственные силы Сирии применили против боевиков и мирного населения отравляющий газ. В Дамаске отрицают обвинения в применении химоружия. В Москве заявили, что российские военные не обнаружили в Думе следов применения хлора.

Ранее "Страна" писала о том, в ВОЗ не смогли подтвердить химическую атаку в сирийском городе Дума.

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