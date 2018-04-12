Гимнастка Ризатдинова впервые показала сына от нардепа-беглеца Онищенко
Украинская гимнастка, бронзовая призерка Олимпиады-2016 Анна Ризатдинова показала сына, которого родила от нардепа-беглеца Александра Онищенко.
Спортсменка опубликовала фото с сыном Романом в Instagram.
"Ровно пять месяцев назад в наш мир пришел маленький Роман, маленькое чудо, которое вдохновляет меня становиться лучше изо дня в день. 8 кг искренности, доброты, улыбки и огромного счастья!" - подписала фото Ризатиднова.
Фото: instagram.com
Ранее "Страна" сообщала, что гимнастка Ризатдинова вышла замуж за нардепа Онищенко.
Также гимнастка Ризатдинова на Валентинов день впервые показала фото с Онищенко.
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