В Индии ураганный ветер, скорость которого достигала 130 км/ч, вызвал разрушения четырехметровых столбов древнего комплекса Тадж-Махал, внесенного в наследие ЮНЕСКО и признанного рукотворным чудом света. Об этом сообщает ВВС.

Непогода повредила два минарета, расположенные у въездных ворот Тадж-Махала.

Фото: bbc.com

Отмечается, что один из разрушенных столбов располагался у так называемых королевских ворот - место, на которое туристы в первую очередь обращают внимание.

Тадж-Махал - гробница, построенная в 17 веке императором Шах-Джаханом для своей любимой жены. Ежедневно ее посещают от 10 до 15 тысяч туристов, но в выходные дни их число намного больше.

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