Энергопоставляющая акционерная компания "Харьковоблэнерго" обратилась к предприятиям и жителям Харькова - ради экономии электроэнергии перенести их работу на выходные дни и ночное время.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В апреле 2018 года город Харьков и Харьковская область значительно превышают переданные факсограммами Министерства угольной промышленности и энергетики Украины задачи по предельному потреблению электрической энергии и мощности", - говорится в сообщении.

В связи с этим компания обращается к потребителям электроэнергии - субъектам хозяйствования с просьбой "применять действенные меры по снижению электрической мощности".

В качестве наиболее действенной меры "Харьковоблэнерго" рекомендует "перенесение потребления на выходные дни и ночное время суток".

Кроме того, рекомендуется введение второй и третьей смены на односменных и двусменных предприятиях, назначение разных выходных дней для различных цехов, введение разного времени начала и конца рабочих смен, и иные меры.

Как сообщала "Страна", в Кременчуге отключили от электричества троллейбусные линии. В мэрии Кременчуга отметили, что причиной для отключения троллейбусных линий от электричество стало отсутствие 100% предоплаты за апрель.

Напомним, что "Энергоатом" хочет повысить стоимость своей электроэнергии почти на треть.