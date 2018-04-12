Государственная фискальная служба рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления.

Таким образом средняя цена импортного природного газа в марте 2018 года составила 7154 гривен, или 275 долларов, за тысячу кубометров. Об этом сообщает Государственная фискальная служба.

"Государственная фискальная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 31 марта 2018 года, которая составляет 7154 гривен, или 275 долларов, за 1 тыс. куб. м", – говорится в сообщении.

Отметим, что в январе средняя стоимость импортного газа для Украины составила 272,9 долларов за тысячу кубометров.

Ранее "Страна" писала о том, что в "Газпроме" заявили, что никогда не говорили об отказе транзита через Украину из-за "Северного потока-2".

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