Национальное антикоррупционное бюро в марте открыло уголовное производство по факту декларирования председателем фракции "Единство" в Киевсовете Александром Омельченко недостоверной информации.

Об этом говорится в материалах Соломенского райсуда Киева от 23 марта.

Источник "Украинской правды" в НАПК, которому попадают е-декларации, подтвердил, что речь идет именно о Омельченко.

Отмечается, что детективы НАБУ ходатайствовали о временном доступ к вещам и документам в рамках уголовного производства.

Свою просьбу они аргументировали тем, что депутат Киевсовета 31.03.2017 года подал электронную декларацию за 2016, а 06.04.2017 года в исправленной электронной декларации за 2016 внес "заведомо недостоверные сведения об имеющихся у него в собственности объекты недвижимости".

Отмечается, что Омельченко не указал сведения о двух машиноместа (площадью 18,4 м2 и 15,2м2) и факт дарения 3-комнатной квартиры площадью 171,6 м2 своему сыну.

Следствие выяснило, что регистрацию права собственности и удостоверение договора дарения квартиры осуществлял частный нотариус, поэтому возникла необходимость получить доступ к документам, которые находятся во владении частного нотариуса.

"Детектив просил рассмотреть подано ходатайство о предоставлении временного доступа к указанным вещей и документов без вызова представителей лица, во владении которого они находятся, поскольку существует реальная угроза изменения или уничтожения документов", - говорится в материалах суда.

Суд ходатайство детективов НАБУ удовлетворил. Им предоставлено месячный доступ к документам нотариуса. Отмечается, если доступ к вещей не будет предоставлен, то суд по ходатайству детективов может дать разрешение на обыск.

10 апреля НАПК сообщил, что начало полную проверку электронной декларации экс-мэра столицы, председателя фракции "Единство" в Киевсовете Александра Омельченко на основании информации от НАБУ.

Как сообщала "Страна", ранее НАПК скрыло обращение НАБУ о проверке е-декларации Корчак.

Ранее Генпрокуратура объявит в розыск депутата Одесского облсовета, которого подозревают во взятке детективу НАБУ.

Мы писали, что НАБУ расследует уголовное дело о махинациях при строительстве жилья для военных.