В порт Южный впервые зашел гигантский контейнеровоз Maersk Klaipeda. Фото
В морской порт Южный зашел контейнеровоз Maersk Klaipeda, который считается крупнейшим судном такого типа из тех, которые когда-либо заходили в порт, сообщает Центр транспортных стратегий.
Отмечается, что судно длиной 300 м было пришвартовано для обработки у причала №21 ООО "ТИС-Контейнерный терминал".
Контейнеровоз был построен в 2001 году компанией HYUNDAI, его емкость составляет 6802 TEU, длина - 300 м, ширина - 42,8 м.
Фото: ukrinform.ua
Отметим, что крупнейшим контейнеровозом, который заходил в украинские порты в текущем и прошлом году является COSCO SHIPPING PANAMA - грузовместимость 300-метрового контейнеровоза 9 443 TEU. Он обрабатывался в Одесском порту оператором "Бруклин-Киев Порт".
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