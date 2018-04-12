В морской порт Южный зашел контейнеровоз Maersk Klaipeda, который считается крупнейшим судном такого типа из тех, которые когда-либо заходили в порт, сообщает Центр транспортных стратегий.

Отмечается, что судно длиной 300 м было пришвартовано для обработки у причала №21 ООО "ТИС-Контейнерный терминал".

Контейнеровоз был построен в 2001 году компанией HYUNDAI, его емкость составляет 6802 TEU, длина - 300 м, ширина - 42,8 м.

Фото: ukrinform.ua

Отметим, что крупнейшим контейнеровозом, который заходил в украинские порты в текущем и прошлом году является COSCO SHIPPING PANAMA - грузовместимость 300-метрового контейнеровоза 9 443 TEU. Он обрабатывался в Одесском порту оператором "Бруклин-Киев Порт".

Ранее "Страна" писала о том, что в Одесской области арестовано российское судно, добывавшее песок для Керченского моста.

Также мы сообщали, что туман привел к сбоям в работе шести портов Украины.