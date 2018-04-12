В столичном Лукьяновском СИЗО возникла проблема нехватки спальных мест для заключенных из-за роста их числа в последние годы. Об этом заявили в Государственной уголовно-исполнительной службе Украины по итогам визита в изолятор омбудсмена Людмилы Денисовой.

Отмечается, что с 2016 года общая численность заключенных (осужденных и взятых под стражу) в Украине выросла с 16,6 тыс. до 19,2 тыс., в столичном СИЗО за аналогичный период число заключенных возросло на две сотни человек. Из-за этого возникают сложности с соблюдением законодательства в части норм площади и наличия индивидуальных спальных мест для заключенных.

По итогам визита омбудсмена было решено установить дополнительные спальные места, а также перераспределить отдельные категории заключенных по другим камерам.

В исполнительной службе отметили, что в 2017 году было дополнительно создано 8 участков СИЗО при учреждениях исполнения наказания на 275 мест.

Причиной роста числа заключенных в ведомстве видят увеличение количества лиц, дела которых находятся на производстве в судах.

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