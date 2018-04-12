Кабмин утвердил введение с 1 июля 2018 года новых образов акцизных марок для табачных изделий отечественного и импортного производства (кроме сигарет с фильтром и без фильтра, папирос).

Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте Кабмина.

Государственной фискальной службе поручено до 25 июня обеспечить изготовление марок акцизного налога нового образца, а также их продажу в установленном порядке. Постановлением также вносятся некоторые изменения в положение об изготовлении, хранении, продаже марок акцизного налога и маркировки алкогольных напитков и табачных изделий от 27 декабря 2010 года.

В частности, образцы марок разрабатываются Министерством финансов совместно с Государственной фискальной службой, Министерством экономического развития и торговли, Службой безопасности Украины, Министерством внутренних дел, Министерством юстиции и утверждаются Кабинетом министров.

Марка для табачных изделий отечественного производства с фильтром и без фильтра (сигареты) выпускается в зеленой цветовой гамме, для других табачных изделий отечественного производства – в оранжевой, для табачных изделий импортного производства с фильтром и без фильтра (сигареты) – в синей, для других табачных изделий импортного производства – в бордовой цветовой гамме.

Образцы акцизных марок табачных изделий отечественного и импортного производства Фото: kmu.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что пограничники нашли 17 тысяч пачек сигарет в трех вагонах с рудой, которые шли в Польшу.

Также в Украине разделят дизайн акцизных марок на сигариллы и сигареты с июля 2018 года.