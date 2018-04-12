Бывший следователь прокуратуры Харьковской области, а ныне активист-антикоррупционер Александр Ружанский уехал из Украины.

Согласно опубликованном на его странице в Фейсбук заявлении, Ружанский вынужденно выезжает из Украины "в связи с угрозой жизни от антиукраинского преступного - коррупционного режима Порошенко".

В конце 2017 года Ружанский заявил, что дело в отношении Саакашвили, центра Бендукидзе, Владимира Федорина и других сторонников поклонников Президента Грузии ведет лично бывший прокурор сил АТО Константин Кулик, которого обвиняли в незаконном обогащении.

"Страна" публикует его заявление о выезде из Украины дословно:

"Друзья, прошу меня простить, если сможете, но я вынужден срочно покинуть Украину в связи с реальной угрозой моей жизни, которая идет от действующей криминальной власти, ее приспешников из криминальных структур и так называемых правоохранительных органов.

Хочу заметить, что такая угроза для меня существовала и существует постоянно. И связана она с моими публикациями о коррупции и другой преступной деятельности отбросов при власти и, в первую очередь, высших должностных лиц ГПУ, включая Военную прокуратуру Украины.

Видимо все помнят, что первая моя антикоррупционная публикация вышла 14 декабря 2015 и касалась военного прокурора сил АТО, Константина Кулика, который откровенно, нагло и сказочно обогатился на своем посту в зоне АТО в то время, когда украинские военные и добровольцы сотнями погибали в войне с Россией, а граждане Украины отдавали последние копейки на нужды армии и добробатив.

В результате той публикации относительно Кулика НАБУ открыло уголовное производство, которое впоследствии получило широкий резонанс. В то же время, по прямому указанию Кулика, уже 24.12.2015 г.., Я был арестован подчиненными, я был избит прямо в постели группой захвата СБУ во время моего задержания у меня дома и три месяца я провел в СИЗО. Бахмута по сфальсифицированному Куликом и его шестерками против меня уголовному делу.

То есть, как коррупционные сволочи расправляются со своими обличителями я знаю не понаслышке.

Впрочем, на сегодня, ситуация для меня стала совсем критической в ​​связи с моими двумя журналистскими расследованиями.

Первое - об афере Луценко и того же Кулика о спецконфискации $1,5 миллиарда "банды Януковича". Это масштабное мошенничество, которое уже вышло за пределы Украины и вызвало собственное расследование всемирно известного канала "Аль-Джазира", которое только подтвердило факт мега аферы украинской власти.

Второе - это мое расследование хищения $ 100 000 000 с кредита Украине от Международного банка реконструкции и развития. В этом преступлении замешано, как прежнее, так и действующее руководство страны. И это, так называемый, длящееся преступление, поскольку распорядитель этого кредита - Укрэксимбанк, выдал его в 2011 году фиктивным фирмам с ОЗУ известного, правда, уже мертвого террориста Евгения Жилинв сроком на десять лет. То есть, эти фирмы должны будут вернуть его в 2021 году. Однако, кредитные деньги в полном объеме исчезли, а фирмы - должники, чтобы спрятать концы эпического преступления в воду, ликвидированы в судебном порядке с безумными долгами в миллиарды гривен. Замечу, - ликвидированы недавно, во времена уже новой, типа, проевропейской власти. Пожалуй, объяснять, на чьи плечи будет возложена этот разворован долг перед МБРР не имеет смысла.

Позже я сделаю более подробное сообщение по этим фактам, а сейчас только замечу, что при всей юридической очевидности описанных мной преступлений, руководство НАБУ, куда в начале этого года я направил соответствующие заявления по результатам своих расследований, решило включить дурака и играть в политические игры прикрывая задницу Луценко и Ко, а также покрывая Жилинское ОПГ, успешно продолжает свою криминальную деятельность и обслуживать финансовые махинации уже новой власти.

Кстати, для справки. На счету упомянутого ОПГ, уже есть одно убийство (вместе с другими), журналиста - редактора харьковской газеты "Новый стиль" Василия Климентьева в августе 2010 года. Главный и официально подозреваемый в этом преступлении - бывший сотрудник харьковского УБОПа Андрей Козар, был тяжело ранен во время убийства Евгения Жилина осенью 2016, когда вместе с последним ужинал в подмосковном ресторане "Ветерок".

Возможно, НАБУ и господин Сытник лично, считают, что существование и плодотворная работа ОПГ Жилина, которым сейчас руководит дружок покойного, бывший сотрудник СБУ, соучредитель всех Жилинских Оплотов, откровенный сепаратист и, по совместительству, хороший товарищ Кости Кулика - Андрей Никонов, то есть доброе дело и хороший показатель борьбы официальных антикоррупционеров с коррупционной преступностью. По крайней мере, несмотря на наличие предоставленных мной неопровержимых доказательств состава преступления по хищению ста миллионов долларов США государственными должностными лицами и общими убытками в 4 миллиарда гривен нанесенного государству этим мошенничеством, НАБУ отказала в открытии уголовного производства по моему заявлению. Потому что ничего преступного в изложенных мною фактах не увидела.

И видимо так совпало, что именно в это время, когда НАБУ отказалось что-то делать по моим заявлениям, от своих конфиденциальных источников, я получил информацию о моей возможной ликвидации, или аресту по новому, сфальсифицированному против меня делу.

Хотя, знаете, я в такие совпадения уже давно не верю. Не зря господин Сытник последнее время долбился в десны с подонком Луценко, которого он уже давно должен был арестовать.

Не верю я в совпадения и потому, что позавчера ко мне домой уже ломились сотрудники СБУ. Якобы, по моему делу в Краматорском суде. По тому делу, по которому я отказываюсь идти на амнистию из причин ее явной фальсификации.

А теперь - внимание! Меня обвиняют и якобы хулиганстве. Но, при чем здесь СБУ ??? Какое отношение Служба безопасности Украины к обычному хулиганству??? Зачем так топиться, идиоты? Впрочем, благодаря моему адвокату Анатолию Тарасенко, борцуны с хулиганством с СБУ вынуждены были уйти из под двери моей квартиры и оставить в покое мою семью.

Однако, в любом случае, сбушники немного опоздали. Я покинул пределы Украины и сейчас нахожусь на территории одной из стран Европы, в которой обратился с просьбой политического убежища о чем официально всех и сообщаю.

Хочу еще добавить, что мой отъезд в большей степени связан с тем, что находясь рядом со своей семьей, я создавал определенную угрозу безопасности своим малым дочерям и жене. Кроме того, думаю, что моим детям отец нужен живой и здоровый.

Это было крайне тяжелое решение, друзья, но абсолютно взвешенное.

Уверяю, что находясь в опасности я буду продолжать свою деятельность по разоблачению преступников у власти в Украине и прилагать все усилия, чтобы донести свою информацию до соответствующих международных учреждений.

И последнее. Если кто-то захочет и, главное, будет иметь возможность немного поддержать мою семью, вот карта Приват моей жены:

5168 7426 0483 5839 Ружанская Марина", - указано в опубликованном сообщении.

Фото: facebook.com/alex.patrio

Он был активным сторонником Евромайдана.

Фото: facebook.com/alex.patrio

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