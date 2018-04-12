Премьер-министр Республики Молдова Павел Филип заявил о переговорах с украинскими властями о выводе российских войск из Приднестровья через коридор по территории Украины. Об этом Филип сказал во время 11-го Киевского форума по безопасности в Киеве, передает УНИАН.

"Незаконное военное присутствие в странах не приводит к мирному разрешению конфликтов, наоборот, они замораживают ситуацию, конфликт... Мы постоянно требуем и просим вывода российских войск с территории Молдовы, а также трансформировать нынешнюю операцию в Приднестровье в международную гражданскую миссию с международным мандатом. Мы уверены, что это поможет создать надлежащее основание для решения приднестровского конфликта путем переговоров", - отметил он.

Филип напомнил, что в этом году на Мюнхенской конференции по безопасности на совместной с представителями РФ панели говорил о выводе российских войск из Молдовы. В свою очередь представитель России пояснил, что существует проблема вывоза вооружения через Украину в связи со сложной ситуацией в государстве.

"Я его заверил, что у нас достаточно убедительных мощностей и возможностей убедить наших украинских друзей сделать коридор, чтобы можно было вывезти и вооружение, и амуницию, которые все еще сохраняются в Приднестровье", - заявил премьер Молдовы.

Как сообщала "Страна", Вашингтон увидел важные шаги вперед для урегулирования конфликта в Приднестровье.

Ранее стало известно, что Молдова хочет взыскать миллиарды долларов с России за оккупацию Приднестровья.

В 2017 году в ООН отложили просьбу Молдовы рассмотреть вывод войск России из Приднестровья.