Военнослужащего с тремя гранатами и самодельным взрывным устройством задержала полиция на автовокзале в Запорожье. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции.

Уточняется, что 11 апреля в Коммунарское отделение полиции поступило сообщение о том, что в помещении автовокзала находится человек с гранатой.

"На место происшествия выехали наряд патрульной полиции, следственно-оперативная группа и взрывотехники. У военнослужащего 1984 года рождения правоохранители обнаружили и изъяли 2 корпуса гранаты "Ф-1", 1 корпус гранаты "РГД-5", самодельное взрывное устройство "Хатаб" и 5 взрывателей "УЗРГМ-2", - сообщает полиция.

Фото: npu.gov.ua

Сотрудники взрывотехнического управления полиции уничтожили самодельное взрывное устройство.

Изъятые предметы направлены в экспертно-криминалистический центр.

Установлено, что оружие военнослужащий вывез из зоны проведения антитеррористчиеской операции.

Открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

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