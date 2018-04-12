Стоимость билета на рейс межпланетной транспортной системы BFR (Big Falcon Rocket) будет стоить дороже экономического, но дешевле бизнес-класса для трансатлантических авиаперелетов.

Об этом на конференции TED рассказала президент и операционный директор американской компании SpaceX Гвинн Шотвелл, передает Recode.

На конференции TED менеджер рассказала, что BFR заработает в течение десятилетия и будет рассчитана, в том числе, на перевозку около ста человек в пределах Земли или к Марсу. Менее чем за час транспортная система, отмечает Шотвелл, доставит человека практически в любую точку земного шара, а стоимость билета будет дороже экономического, но дешевле бизнес-класса для трансатлантических авиаперелетов (несколько тысяч долларов).

Такая стоимость перелета, по словам Шотвелл, объясняется тем, что BFR будет допускать оперативное (до 12 раз за 24 часа) изменение маршрута при условии запуска транспортной системы примерно раз в сутки.

Основатель Space X Илон Маск представил BFR в сентябре 2017 года. Система включает многоразовые сверхтяжелую ракету (первая ступень) и пилотируемый корабль (вторая ступень), вмещающий 100 человек. Она предназначена для околоземных полетов, запусков космических аппаратов, а также миссий на Луну и Марс. В конечном итоге BFR должна заменить все действующие и создаваемые ракеты и корабли SpaceX.

"Страна" предполагала сколько землянам осталось ждать первых селфи с Марса.

Отметим, что SpaceX запустила в космос уже 50 ракет. Больше только у "Роскосмоса", NASA и Китая.