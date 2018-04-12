В Киеве сотрудники Дарницкого управления полиции поймали мужчину, который ограбил 40-летнюю киевлянку после знакомства в кафе. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Местная жительница рассказала правоохранителям, что познакомилась с мужчиной в кафе. Впоследствии, когда он провожал ее домой, в парке новый знакомый с кулаками набросился на свою спутницу и отобрал деньги и мобильный телефон.

Как рассказал замначальника Дарницкого управления полиции - начальник криминальной полиции Алексей Кабанченко, по показаниям киевлянки и свидетелей происшествия, а также после просмотра записей камер видеонаблюдения, правоохранители получили описание правонарушителя. А по результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий установили его личные данные и местонахождение.

Впоследствии его задержали и доставили в управление полиции. "Злоумышленником оказался 25-летний киевлянин, который имеет несколько судимостей за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, и имущественными правонарушениями", - отметил Кабанченко.

Как рассказал замначальника Дарницкого управления полиции - начальник криминальной полиции Алексей Кабанченко, по показаниям киевлянки и свидетелей происшествия, а также после просмотра записей камер видеонаблюдения, правоохранители получили описание правонарушителя. А по результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий установили его личные данные и местонахождение.

Впоследствии его задержали и доставили в управление полиции. "Злоумышленником оказался 25-летний киевлянин, который имеет несколько судимостей за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, и имущественными правонарушениями", - отметил Кабанченко.

По статье 187 (Разбой) УК Украины злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

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