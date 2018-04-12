Оперативники Управления уголовного розыска полиции и Управления пенитенциарной службы в Житомирской области задержали в Ружинском районе заключенного исправительной колонии, которой сбежал накануне. Об этом в Facebook сообщила глава отдела коммуникаций областного управления Нацполиции Алла Ващенко.

"Только что в Ружинском районе оперативники Управления уголовного розыска ГУНП и Управления пенитенциарной службы в области задержали беглеца из колонии. Отдельная благодарность активным жителям Житомирщины, которые откликнулись на информацию полиции о розыске опасного преступника и помогали в этом. Именно ваши сведения сыграли важную роль", - написала она.

Фото: facebook.com/

Известно, что 28-летний Козел Александр 10 апреля самовольно покинул участок социальной реабилитации Житомирской исправительной колонии №4.

Мужчина в 2009 году был осужден по ч. 1 ст. 115 ("Умышленное убийство"), ч. 2 ст. 185 ("Кража") УК Украины к 13 годам лишения свободы.

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