В пятницу и субботу в ряде областей Украины ожидаются заморозки на поверхности почвы до -4° , а в некоторых местах - и в воздухе.

Об этом предупредили в Укргидрометцентре.

"13 апреля в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях, 14-15 апреля на Левобережье (кроме Херсонской области) ночью на поверхности почвы, местами и в воздухе заморозки 0-4°", - говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, средняя месячная температура предполагается 8-11° тепла, в горах 5-6°, что близко к средним многолетним значениям.

До этого народный синоптик Леонид Горбань прогнозировала, что апрель-2018 будет холодным по сравнению с прошлыми годами. По его словам, могут быть заморозки на 5 день после Пасхи и 17 апреля.

Ранее "Страна" сообщала, что на западе обещают грозовые дожди.

Также спасатели предупреждают украинцев о сильных грозах и мощном штормовом ветре.



