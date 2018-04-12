Вечером среды, 11 апреля в районе Ивано-Франковска пьяный водитель сбил двух полицейских и разбил их машину. После ДТП он убежал, несмотря на открытый огонь из табельного оружия.

Об этом в четверг, 12 апреля сообщает региональное управление Нацполиции.

Водитель автомобиля марки Opel Vectra с номерными знаками польской регистрации управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.

Автомобиль с нарушителем обнаружили в селе Старый Лисец Тисменицкого района. Чтобы его остановить, работники полиции подали сигнал и включили красные мигалки. Но водитель автомобиля эти и другие требования правоохранителей проигнорировал.

Впоследствии работникам полиции все же удалось остановить нарушителя. Когда к нему подошел один из инспекторов и попросил выключить двигатель и заглушить мотор, то начал движение автомобилем задним ходом, пытаясь скрыться с места происшествия. Нарушитель наехал на двух правоохранителей, причинив им телесные повреждения, а также протаранил служебный автомобиль.

Один из полицейских пытался выстрелами остановить мужчину, однако тому удалось скрыться. Его автомобиль впоследствии нашли брошенным в лесу. В полиции отметили, что личность нарушителя установлена. Его объявили в розыск.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье о сопротивлении работнику правоохранительного органа (ч.2. ст. 342 УК Украины).

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