В Министерстве иностранных дел прокомментировали заявление президента США Дональда Трампа, который в Twitter разместил сообщение о Сирии и борьбе с ИГИЛ.

В сообщении Трамп говорит о том, что США при его администрации проделали хорошую работу по избавлению Ближнего Востока от ИГИЛ.

"Где наше "Спасибо, Америка"?", - написал американский лидер.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на сообщение Трампа в соцсети напомнила, что террористическая группировка "Исламское государство" появилась в результате действий США. Об этом Захарова написала на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com/maria.zakharova.167

"Просто не все ещё закончили благодарить Америку за Ирак, итогом интервенции в который и стало появление ИГИЛ", - написала в соцсети Захарова.

Ранее "Страна" писала о том, что в Twitter произошел серьезный технический сбой по всему миру.

Также мы сообщали, что Трамп написал новый твит и обвинил людей Обамы в ухудшении отношений с Россией.