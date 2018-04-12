Украина должна выполнить поставленные ей условия для возобновление сотрудничества Польши с украинским Институтом памяти.

Об этом заявил глава Института национальной памяти Польши Ярослав Шарек, сообщает "Польское радио".

В первую очередь, заявил Шарек, поляки требуют от Украины разрешения на проведение поисковых работ, а также эксгумацию жертв и строительство мемориалов в местах гибели поляков, в частности, польских солдат, погибших на территории современной Украины в 1939 году, а также легионеров, захороненных в районе села Костюхновка Волынской области.

Кроме того, польская сторона настаивает на решении вопроса о поиске, эксгумации и строительстве мемориалов полякам, которые погибли от рук украинских националистов во время Второй мировой войны.

Еще один вопрос - работа Польско-украинского форума историков, работа которого на данный момент приостановлена. Шарек отметил, что Институт готов восстановить деятельность форума и проводить встречи с украинскими учеными, но только после публикации научных работ, которые ранее были презентованы в рамках форума.

"Мы до сих пор не получили от украинской стороны тексты украинских авторов, хотя мы можем их напечатать", - подчеркнул Шарек.

Также остается самым спорным вопрос Волынской трагедии.

Ранее "Страна" сообщала, что Польша готова обсуждать восстановление украинских мест памяти на горе Монастырь.

Также Варшава не пытается выбирать героев для Украины - МИД Польши.