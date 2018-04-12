Национальный банк Украины (НБУ) рассчитывает на $2 млрд кредита от МВФ и прогнозирует поступление очередного транша в начале третьего квартала 2018 года.

Об этом в четверг, 12 апреля, на монетарном брифинге в Киеве сказал замглавы центробанка Дмитрий Сологуб, передает Интерфакс-Украина.

"Что касается очередного кредитного транша, мы считаем, что это будет возможно в третьем квартале – в начале третьего квартала. Но это скорее технический расчет с точки зрения хода переговоров и получения согласий на техническом уровне", – сказал чиновник.

По его словам, НБУ в настоящее время не располагает какой-либо конкретной информацией о дате очередного визита миссии МВФ в Киев.

В то же время Сологуб сообщил, что украинская делегация планирует присутствовать на ежегодном весеннем собрании МВФ и Всемирного банка (ВБ).

"В конце следующей недели пройдут традиционные весенние встречи МВФ, где будет присутствовать украинская делегация. Это не только переговоры с миссией (МВФ – Прим. ред.), чтобы обсудить программу (EFF. – Прим. ред.), это также и встречи с другими международными организациями", – сказал он.

Как сообщала "Страна", НБУ сохранил неизменной учетную ставку на уровне 17%.

Напомним, что Всемирный банк назвал сумму, которую должна найти Украина, чтобы погасить свои долги.