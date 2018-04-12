Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила, что при покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию использовалось "нервно-паралитическое вещество". Об этом передает ВВС.

Испытания, проведенные экспертами ОЗХО, показали, что вещество было обнаружено в образцах окружающей среды, собранных в Солсбери, крови Скрипалей и сержанта Ника Бэйли, который первым оказался на месте происшествия.

При этом эксперты ОЗХО не упоминают название "Новичок", однако отмечают, что согласны с выводами Великобритании о его происхождении.

Название и структура вещества содержатся в полной версии доклада, доступной для стран-участниц ОЗХО.

Напомним, 4 марта Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и дочь Юлия были отравлены в Солсбери неизвестным веществом.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом типа "Новичок", разработанным в России. В Москве решительно отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

Эксперты ОЗХО 21 марта начали исследование проб вещества, которое использовалось при нападении на Скрипалей, после того, как с просьбой о техническом содействии в организацию обратились власти Великобритании.

Ранее сообщалось, что пострадавшая в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль заявила, что не нуждается в содействии российского посольства в Великобритании.