Организация по запрету химического оружия подтердила, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила, что при покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию использовалось "нервно-паралитическое вещество". Об этом передает ВВС.
Испытания, проведенные экспертами ОЗХО, показали, что вещество было обнаружено в образцах окружающей среды, собранных в Солсбери, крови Скрипалей и сержанта Ника Бэйли, который первым оказался на месте происшествия.
При этом эксперты ОЗХО не упоминают название "Новичок", однако отмечают, что согласны с выводами Великобритании о его происхождении.
Название и структура вещества содержатся в полной версии доклада, доступной для стран-участниц ОЗХО.
Напомним, 4 марта Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и дочь Юлия были отравлены в Солсбери неизвестным веществом.
12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом типа "Новичок", разработанным в России. В Москве решительно отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.
Эксперты ОЗХО 21 марта начали исследование проб вещества, которое использовалось при нападении на Скрипалей, после того, как с просьбой о техническом содействии в организацию обратились власти Великобритании.
Ранее сообщалось, что пострадавшая в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль заявила, что не нуждается в содействии российского посольства в Великобритании.